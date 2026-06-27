I soldi di Palestra alla Roma: l’Inter torna su Koné

Il club nerazzurro è molto attivo sul mercato, ma sin qui ha incassato solo delusioni

Dopo averlo considerato un promesso sposo per molte settimane, l’Inter ha visto sfumare Marco Palestra, che si è accasato al Chelsea dopo un blitz perentorio del club londinese. Una vera e propria beffa, questa sì, mentre sul fronte Nico Paz i nerazzurri non hanno mai avviato una trattativa ufficiale con il Real Madrid, nonostante i proclami in prima pagina di alcuni giornali.

Impegnata nella caccia all’erede di Dumfries, con alcune piste alternative che rappresentano anche obiettivi della Roma, come Dodo e Molina, la dirigenza nerazzurra vuole accontentare il prima possibile Cristian Chivu anche per il tanto atteso rinforzo a centrocampo.

Anche su questo fronte, Piero Ausilio e Beppe Marotta si stanno scontrando contro il muro eretto dal Liverpool per Curtis Jones. Il calciatore ha già da tempo un’intesa con il club milanese, ma i Reds non scendono dalla valutazione di 35 milioni di sterline, circa 40 milioni di euro.

Inter, ritorno di fiamma per Koné: le cifre

Ecco perché, secondo calciomercato.it, dalla lista interista non è ancora scomparso il nome di Manu Koné. Il centrocampista francese di recente ha rispedito al mittente l’offerta dell’Atletico Madrid, che avrebbe immesso nelle casse giallorosse circa 45 milioni di euro. Il numero 17 giallorosso preferisce, infatti, la Premier League (Arsenal, Chelsea e Tottenham hanno effettuato sondaggi) o il PSG.

In caso di ritorno di fiamma concreto, l’Inter potrebbe investire il budget stanziato per Palestra (50 milioni bonus compresi) su Koné, ma potrebbe addirittura risparmiare qualcosina visto che per cederlo entro il 30 giugno, la Roma potrebbe scendere a 45 milioni complessivi.