Una stella mondiale per Milan e Roma: la clausola è bassa | ASRL

I due club si sfidano per una delle rivelazioni di questa Coppa del Mondo

Anche se spesso i pronostici sono stati rispettati, il Mondiale in Canada, Messico e USA ha regalato anche diverse sorprese. Sia a livello di squadre, sia a livello di giocatori, con molti tra i migliori protagonisti che sono riusciti a scalzare titolari inamovibili sino a poche settimane fa.

Seppur da maneggiare con cautela, anche in ottica calciomercato la rassegna iridata offre spesso indicazioni interessanti a direttori sportivi e addetti ai lavori. L’Atalanta e il Milan, ad esempio, sono state favorevolmente impressionate da Karem Alajbegovic, ma il talentino bosniaco non è l’unico motivo di potenziale scontro con la Roma.

Nelle scorse ore, Sportitalia ha parlato di un interesse di giallorossi e nerazzurri per Gustavo Puerta. Metronomo infaticabile della Colombia, il 22enne del Racing Santander ha messo in panchina un calciatore affermato come Richard Rios, meritandosi gli elogi dei cronisti che stanno seguendo i cafeteros.

Secondo Asromalive.it, tuttavia, il calciatore non piace solo a Bergamo e nella Capitale: Bologna, Fiorentina, Lazio e Milan in Italia, Betis, Porto e Villarreal nella penisola iberica sono sulle tracce del calciatore. Sul suo contratto c’è una clausola rescissoria vicina ai 20 milioni e il 50% del ricavato da un’eventuale cessione andrà nelle casse del Bayer Leverkusen.