Venticinque milioni e bye bye Juve: ha scelto la Roma di Gasp

Secondo le ultime indiscrezioni, i giallorossi sono pronti a scippare di nuovo Luciano Spalletti

Il calciomercato estivo inizierà ufficialmente il 29 giugno, ma direttori sportivi, intermediari e agenti sono attivi già da settimane o mesi per reperire i giusti rinforzi e cedere i calciatori in esubero. Nonostante le variazioni dirigenziali, anche Juventus e Roma hanno provato a intessere rapporti diretti tra proprietà, ma il lavoro duro spetterà ora a Giovanni Carnevali e Tony D’Amico.

Tra bianconeri e giallorossi sono diversi i duelli all’orizzonte, almeno a livello di indiscrezioni e rumors, e il club capitolino spera di uscire vincitore grazie all’appeal della Champions League, conquistata proprio a discapito della squadra allenata da Luciano Spalletti.

L’ex dirigente dell’Atalanta per quanto riguarda uno dei fronti più caldi del momento conta di sfruttare un’arma in più: Gian Piero Gasperini. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, i giallorossi sarebbero al momento in vantaggio rispetto alla Juve sul fronte Matteo Ruggeri.

Roma in vantaggio sulla Juve: le cifre per Ruggeri

Protagonista in Champions League con la maglia dell’Atletico Madrid, l’ex Atalanta vorrebbe continuare a calcare i palcoscenici europei più importanti ed è a dir poco attratto dalla possibilità di tornare a lavorare con Gasp, con cui ha collezionato 109 presenze, 2 gol e 10 assist a Bergamo.

Dopo l’acquisto di Alejandro Grimaldo, Simeone ha dato il via libera alla cessione del 23enne azzurro e la richiesta iniziale dei colchoneros si aggira sui 25 milioni di euro. Per quanto riguarda lo stipendio, potrebbero bastare 2,3-2,5 milioni a stagione.