L’Inter ferita ribalta la Roma: 30 milioni nella Capitale

Il club nerazzurro ha attivato i propri canali per lasciare a bocca asciutta il club giallorosso

Mentre i giornali, quasi all’unanimità, hanno iniziato a cavalcare il sogno Nico Paz per l’Inter, Piero Ausilio e Beppe Maortta si stanno ancora leccando le ferite per la beffa Marco Palestra, accasatosi al Chelsea nonostante il lungo e fruttuoso corteggiamento da parte dei nerazzurri. Proprio quando tutti davano l’affare per fatto, Cristian Chivu ha dovuto rinunciare al suo obiettivo principale per la fascia.

Già da ieri, sono circolati numerosi nomi come potenziali alternative all’ex Cagliari e Atalanta e in alcuni casi, i destini nerazzurri potrebbero incrociarsi con quelli della Roma. E attenzione, non stiamo parlando di Wesley, perché su quel fronte il club di Milano ha trovato un muro solidissimo davanti a sé, rappresentato dalla volontà di Gasperini e del club, ma anche dello stesso calciatore.

Non ci riferiamo nemmeno a Ndoye e Savona, accostati a più riprese anche ai capitolini, ma ad un altro ex calciatore della Serie A che figura ai primi posti nella lista della spesa di Tony D’Amico e di Gasp: Nauhel Molina.

Inter e Roma su Molina: ecco la richiesta e il prezzo reale

Mercoledì pomeriggio sul canale twitch di asromalive.it, chi scrive aveva annunciato un inserimento nerazzurro sull’esterno argentino. Un interessamento che oggi viene confermato su vari giornali, Tuttosport compreso. In scadenza di contratto a giugno 2027, l’ex Udinese può lasciare l’Atletico Madrid in estate.

Nonostante abbia un solo anno di contratto, i colchoneros partono da una valutazione di 30 milioni di euro, ma l’impressione è che con il tempo la cifra possa scendere a 20-22 milioni più bonus.