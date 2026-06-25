Nuova durata e cifre del rinnovo: così la Roma ha sbloccato Dybala

Mancano davvero gli ultimi step per definire in toto l’accordo con la Joya

Dopo aver impostato in maniera decisa l’ultima curva, Tony D’Amico è arrivato davvero al rettilineo finale per il rinnovo di Paulo Dybala. La Joya ha già da tempo scelto la Roma, avvisando sia il suo entourage sia le squadre che hanno provato ad effettuare dei sondaggi per provare a sfruttare l’interregno senza un direttore sportivo ufficiale.

Dopo diversi colloqui telefonici, Carlos Novel, agente dell’argentino, dovrebbe arrivare nella Capitale nelle prossime ore per arrivare alla fumata bianca definitiva. Grazie ad uno sforzo da entrambe le parti, l’intesa economica sarà raggiunta a 2,8 milioni di euro più bonus, legati soprattutto alle presenze, ma anche a risultati individuali come gol e assist.

La novità più importante riguarda la potenziale durata del contratto. Nonostante i richiami della patria, Dybala ha manifestato il desiderio di chiudere la carriera nella Capitale italiana e le ultime indiscrezioni raccolte parlano di una potenziale intesa fino al 30 giugno del 2029, con la formula di un biennale più opzione per il terzo anno. Se così fosse, Paulo si legherebbe ai colori giallorossi fino alla soglia dei 36 anni.