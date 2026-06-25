Cento milioni per Wesley e Svilar: la Roma ha chiuso

Notizia importante riguardante le potenziali cessioni della Roma sul calciomercato

Mile Svilar e Wesley sono stati tra i principali artefici del ritorno in Champions League della Roma. A suon di ottime prestazioni, i due calciatori della Roma sono diventati due autentici beniamini della tifoseria giallorossa e due garanzie indiscutibili per lo schieramento di Gian Piero Gasperini.

Le prestazioni del portiere e dell’esterno non sono ovviamente passate inosservate, come testimoniano anche le ultime indiscrezioni di calciomercato. Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, negli ultimi giorni sarebbero arrivate offerte dalla Premier League per i due calciatori giallorossi.

Stando al quotidiano capitolino, l’ammontare delle due offerte era di circa 100 milioni di euro, ma la dirigenza giallorossa ha rispedito subito al mittente le offensive dei club inglesi, ritenendo i due calciatori praticamente incedibili.