Roma, maxi accordo tra Fenerbahçe e Greeenwood: giallo risolto

Le ultime indiscrezioni dalla Turchia avevano spaventato i tifosi giallorossi: ecco come stanno le cose

Continua a tenere banco in casa Roma la trattativa per portare Mason Greenwood in giallorosso. Dopo aver raggiunto un’intesa di massima sull’ingaggio, la dirigenza capitolina ha ottenuto il via libera dai Friedkin per strutturare un’offerta da 45 milioni complessivi, ma il Marsiglia resta fermo nella sua valutazione da 55 milioni bonus inclusi.

Un muro contro muro che sta favorendo, anche a livello di indiscrezioni, potenziali ritorni di fiamma da parte degli altri club interessati all’attaccante inglese. Oltre ai sondaggi passati da parte di Inter e Juventus, le alternative più concrete ai giallorossi sono sempre state l’Atletico Madrid e il Fenerbahçe.

Per quanto riguarda l’opzione turca, un recente tweet di Yağız Sabuncuoğlu ha fatto scattare il campanello d’allarme tra i tifosi romanisti. Il giornalista turco ha pubblicato i dettagli dell’accordo economico raggiunto con l’entourage dell’ex Manchester United.

Un ingaggio da 12 milioni di euro più bonus, fino a superare i 15 milioni a stagione. Queste cifre, in realtà, si riferiscono al periodo delle elezioni, quando il candidato perdente aveva effettivamente concluso l’intesa su queste basi. Lo fa capire lo stesso giornalista turco nel tweet usando la frase “durante le selezioni”. Non a caso, in un altro cinguettio, l’esperto di mercato aveva fatto notare come un eventuale ritorno alla carica del Fener sarebbe possibile solo nel caso in cui Greenwood fosse disponibile a considerare uno stipendio più basso.