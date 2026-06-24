Roma scippa Milano: ecco il sostituto di Koné

Il centrocampista francese è un nome sempre più caldo del calciomercato in uscita

Reduce dal positivo esordio in un Mondiale con la maglia della Francia, Manu Koné resta uno dei nomi più chiacchierati in casa Roma. Viste le proposte inadeguate per Matias Soulé e la difficoltà di completare altre cessioni minori, a Trigoria sta prepotentemente tornando di moda l’idea di sacrificare il centrocampista francese sull’altare del fair play finanziario.

La data del 30 giugno, d’altronde, incombe e in casa giallorossa si studiano le giuste strategie per raggiungere un discreto bottino di plusvalenze. Le cessioni già perfezionate e quelle probabili di Salah-Eddine e Romano da sole non possono bastare per rientrare nei paletti dell’UEFA e in casa giallorossa si sta già pensando all’eventuale sostituto di Koné.

Dopo aver rifiutato l’Atletico Madrid, il centrocampista francese continua a strizzare l’occhio soprattutto al PSG e alla Premier League (Arsenal, Chelsea e Tottenham). E proprio dagli Spurs potrebbe arrivare il ricambio del centrocampista francese.

Secondo Leggo, infatti, non va sottovalutata l’idea dell’arrivo in prestito di Lucas Bergvall. Attualmente ai mondiali con la Svezia, il 20enne di Stoccolma nei giorni scorsi è stato accostato anche a Inter, Milan e Napoli, ma è un profilo che piace molto anche in Inghilterra.