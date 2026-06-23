Accordo con De Zerbi: 33 milioni per salutare la Roma

L’allenatore italiano vuole riportare il Tottenham in Champions League e continua a chiedere acquisti

Il calciomercato estivo non è ancora iniziato ufficialmente, ma il Tottenham ha già piazzato tre colpi molto importanti. Dopo Marcos Senesi e Andrew Robertson a parametro zero, ieri gli Spurs hanno ufficializzato l’acquisto di Jan Paul van Hecke, acquistato dal Brighton per 52 milioni di sterline.

Davvero niente male per una squadra che si è salvata solamente all’ultima giornata di campionato, ma che Roberto De Zerbi ha l’ambizione di riportare subito in Champions League, anche grazie ad un mercato arrogante e deciso.

E le grandi manovre non sono finite qui, anzi. Dopo aver sistemato l’intero pacchetto arretrato, l’allenatore italiano ha chiesto rinforzi importanti anche a centrocampo e in attacco, sia sulle fasce che al centro. Per quanto riguarda le ali, i destini dei londinesi si intrecciano anche con quelli della Roma, visto che di recente è tornato di moda il nome di Tel per i giallorossi, ma non solo.

Secondo le ultime indiscrezioni di Ekrem Komur, infatti, di recente il Tottenham avrebbe offerto circa 33 milioni di euro al Lione per Malick Fofana, finito nuovamente nei radar di Trigoria. Il 21enne belga ha vissuto una stagione maledetta a causa degli infortuni, ma nonostante ciò ha ancora molto mercato in Premier (piace anche ad Aston Villa e Newcastle) ed è per questo che il club francese parte da una valutazione di 45 millioni di euro.