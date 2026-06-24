Calciomercato Roma, maxi offerta a Pulisic e addio Milan

L’attaccante statunitense vuole lasciare il club rossonero, è arrivato un’offerta ufficiale

Deluso per la mancata qualificazione alla prossima Champions League, ma anche per l’atteggiamento del Milan che più di un anno fa aveva iniziato a parlare di rinnovo a 5 milioni più bonus, salvo poi entrare in modalità silenziosa, Christian Pulisic sta realmente maturando l’idea di lasciare il club rossonero.

Nelle scorse settimane, il suo dossier è arrivato anche sulle scrivanie di Trigoria, con Gian Piero Gasperini che ha manifestato un ampio gradimento nei confronti del calciatore, pur ribadendo come Mason Greenwood resti l’obiettivo principale e più urgente al momento.

Lo stesso statunitense non era immune al fascino del progetto giallorosso e alla possibilità di tornare a giocare la Champions League, invece di dover aspettare almeno un altro anno in caso di permanenza in rossonero.

Milan e Roma in trappola: maxi offerta a Pulisic

Nel frattempo, tuttavia, sfruttando la presenza dell’ex Chelsea e Borussia Dortmund negli Stati Uniti, il New York City ha mosso passi più che concreti per provare a riportare capitan America in patria.

Secondo La Gazzetta dello Sport, sul tavolo dell’entourage del calciatore ci sarebbe una proposta da 10 milioni di dollari a stagione per i prossimi cinque anni. Una cifra che stuzzica molto Pulisic, anche se non sarà facile impostare una trattativa con il Milan su basi economiche gradite ai rossoneri.