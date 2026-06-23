Un bomber mondiale per Milan e Roma: è tutto chiuso

Le ultime di calciomercato su giallorosssi e rossoneri per quanto riguarda l’attacco

Il campionato del Mondo, si sa, rappresenta sempre un’arma a doppio taglio per direttori sportivi e operatori di mercato. Alla possibilità di veder incrementare il valore di un calciatore in vendita, infatti, fa da contraltare il rischio di dover pagare di più un calciatore trattato già prima dell’inizio della rassegna iridata.

Un terzo azzardo è legato poi alle esplosioni effimere di calciatori che fanno faville al Mondiale, divenendo uomini mercato e scatenando potenziali aste, salvo poi rivelarsi un fuoco di paglia negli anni a venire.

Il calciatore di cui vi parliamo in questo articolo non appartiene sicuramente alla terza categoria sopra indicata, anche se la sua maturazione nel calcio che conta è arrivata forse un po’ più tardi rispetto agli standard e ai canoni. Stiamo parlando di Deniz Undav, trascinatore della Germania contro la Costa d’Avorio con una doppietta decisiva.

Autore di 3 gol e 2 assist al Mondiale, l’attaccante 29enne ha deciso di definire il proprio futuro prima di partire con la Nazionale, firmando il primo giugno un rinnovo di contratto fino al 2029 con opzione fino al 2030. Reduce da una stagione da 25 gol e 14 assist in tutte le competizioni, secondo la Bild l’ex Brighton aveva ricevuto sondaggi anche da Como, Milan e Roma, ma ha rispedito al mittente ogni sirena per rimanere allo Stoccarda.