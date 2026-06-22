40 milioni per Soulé e doppio assalto a Dovbyk: la Roma spera

Ci sono aggiornamenti importanti sulla doppia cessione in attacco del club giallorosso

“Eppur si muove”, di poco, ma si muove. Ci perdoni Galileo Galilei se prendiamo a prestito la sua massima per parlare di cose futili e ridanciane come il pallone e il calciomercato, ma con la prima giornata a Trigoria di Tony D’Amico è iniziata una settimana molto importante per la Roma.

Il nuovo direttore sportivo giallorosso entro il 30 giugno dovrà occuparsi soprattutto dei rinnovi e delle cessioni e per quanto riguarda questo secondo task, in serata sono giunti aggiornamenti rassicuranti su un doppio binario.

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, anche Gianluca Di Marzio ha confermato l’interesse concreto da parte del Betis per Artem Dovbyk, in lotta con il Trabzonspor. Per non fare minusvalenza, però, la Roma ha bisogno di offerte di poco superiori ai 20 milioni di euro e per questo non è da escludere un prestito oneroso con riscatto, sgravando comunque il libro paga di un ignaggio pesante.

La novità più succosa arriva, invece, dalla Germania, dove fussballdaten ha fatto un aggiornamento sul fronte Matias Soulé. Secondo il sito tedesco, il Borussia Dortmund sarebbe pronto a rompere gli indugi presentando un’offerta di circa 40 milioni di euro, proprio la cifra richiesta dai giallorossi per cedere l’argentino.