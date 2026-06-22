Scippo al Milan, al Napoli con Allegri? La Roma non è d’accordo

L’irruzione giallorossa può cambiare le carte in tavola in sede di calciomercato: servono 25 milioni

Nella notte, Gerry Cardinale ha ufficializzato il nuovo organigramma dirigenziale del Milan, decidendo di puntare su figure interne per sostituire i vari Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Una scelta coraggiosa che avrà impatti immediati in sede di calciomercato.

Il club rossonero pagherà un inevitabile ritardo sia sulle manovre in entrata che su quelli in uscita, ma per tornare in Champions League dopo due anni di assenza ci sarà comunque bisogno di un mercato ambizioso. I primi nodi da risolvere riguarderanno i mal di pancia di Christian Pulisic e di Mike Maignan, mentre le volontà di addio di Rafael Leao verranno assecondate in presenza di offerte interessanti.

Per quanto riguarda gli obiettivi in entrata, Ruben Amorim ha messo in lista numerosi ex calciatori, ma lo Sporting resta una bottega molto chiara. Ecco perché, oltre a Morten Hjulmand, in mediana ci sono anche piste meno costose, ma che rischiano di complicarsi proprio a causa del vuoto dirigenziale delle scorse settimane.

Roma, Milan e Napoli: sfida a centrocampo

Secondo Team Talk, infatti, negli ultimi giorni il Crystal Palace ha provato a piazzare il sorpasso decisivo per Arne Engels. Ma non solo. Anche Lazio, Napoli e Roma si sarebbero iscritte alla corsa per il centrocampista belga, valutato 25 milioni dal Celtic.

Autore di 7 gol e 8 assist in stagione, il ventiduenne piace anche a Borussia Dortmund, Lipsia e Nottingham Forest e anche se non dirimente al 100%, l’idea di poter giocare la Champions League potrebbe indirizzare la scelta finale.