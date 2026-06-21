Giuntoli croce e delizia: lo scippo alla Roma diventa anche un assist

Il direttore sportivo dell’Atalanta ha fatto all in per il suo pupillo, il club giallorosso non fa drammi

Continuano ad intrecciarsi i destini di Cristiano Giuntoli e la Roma. Scartato dai giallorossi per il ruolo di direttore sportivo, l’ex Juventus ha firmato con l’Atalanta, liberando così Tony D’Amico, che ha raccolto l’eredità di Frederic Massara a Trigoria. Sull’asse Bergamo-Capitale, ora iniziano ad accendersi anche i riflettori del calciomercato.

Ormai da settimane si parla di interessamenti giallorossi per i vari Bernasconi, Scamacca o Zappacosta, ma le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un doppio potenziale intreccio tra manovre in uscita e strategie in entrata.

Atalanta, Giuntoli vuole Savona e cede un obiettivo giallorosso

Da tempo si parla di un interesse comune per Nicolò Savona, ma secondo Il Giorno, Giuntoli sarebbe ora pronto a fare davvero sul serio per l’ex Juventus, suo pupillo durante l’esperienza in bianconero.

Per l’esterno del Nottingham Forest, gli orobici potrebbero sborsare 14-15 milioni di euro. L’eventuale arrivo del 23enne di Aosta porterebbe alla cessione di Raoul Bellanova. Il quotidiano lombardo conferma l’interesse romanista per l’ex Torino, valorizzato da Gasperini a Bergamo. Valutato 25 milioni dall’Atalanta, l’esterno piace anche al Fulham.

Reduce da un’annata deludente, Bellanova è arrivato a Bergamo proprio su indicazione di Gasp e nell’unica stagione disputata sotto l’attuale tecnico della Roma, l’esterno 26enne di Rho ha collezionato 10 assist e 1 gol in 44 presenze complessive in tutte le competizioni.