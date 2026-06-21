Questa volta ha detto sì: la Roma si sblocca

Aggiornamento importante sulle manovre di calciomercato dei giallorossi

Non solo rinnovi, grandi plusvalenze e Mason Greenwood all’ordine del giorno a Trigoria. Impegnata a costruire una rosa adeguata per onorare il ritorno in Champions League dopo sette stagioni e provare a dire la sua nella lotta scudetto, la Roma ha già tracciato le linee guida fondamentali per la prossima stagione.

Con l’operatività a pieno regime di Tony D’Amico, il club giallorosso conta di sbloccare in maniera definitiva entro fine mese alcuni dossier aperti già da diverso tempo. E gli ultimi aggiornamenti di calciomercato parlano di una potenziale svolta dopo i “no grazie” dei giorni passati.

Secondo eldiadelgallego.com, infatti, a differenza di quanto accaduto con il Betis, Angeliño avrebbe già dato la sua disponibilità ad un trasferimento al Deportivo La Coruña: “il Deportivo vuole Angeliño Tasende e Angeliño Tasende vuole il Deportivo“, si legge sulle colonne del sito. Il club gallego ha festeggiato il ritorno in Liga e sta cercando rinforzi d’esperienza per affrontare al meglio il massimo campionato.

Accostato nelle ultime ore anche all’Espanyol, il terzino sinistro non è immune al fascino di un ritorno a casa dopo aver mosso i primi passi proprio nelle giovanili del Depor, prima di passare al Manchester City per 4,5 milioni di euro.

Affinché il ritorno in Galizia si materializzi, ci sarà tuttavia bisogno di una riduzione d’ingaggio da parte del 29enne spagnolo e di un accordo economico con la Roma.