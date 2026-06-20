Greenwood nella Capitale: la scelta traccia la nuova destinazione

L’attaccante del Marsiglia continua ad essere un nome assolutamente credibile per i giallorossi: la situazione

In cima alla lista dei desideri di Gasperini, Mason Greenwood è l’obiettivo prioritario della Roma in questa prima parte della finestra estiva di calciomercato. Segnalato estenuante e senza soluzione di continuità, il pressing giallorosso è atteso ad un autorevole turning point nei prossimi giorni.

Vista la valutazione da 50 milioni di euro di base cash più cinque di bonus che ne fa il Marsiglia, D’Amico sarà chiamato ad alzare la prima offerta capitolina per avvicinarsi alle richieste dei provenzali che, dal canto loro, auspicano una vera e propria asta.

Interessanti, in tal senso, le ultime indiscrezioni dalla Francia e dall’Inghilterra sul dossier Greenwood. Secondo quanto riferito da L’Equipe, infatti, anche l’Arsenal starebbe osservando l’evolversi della situazione, particolarmente interessato qualora si concretizzassero gli spiragli giusti.

A meno di clamorosi colpi di scena, sia i londinesi che la Roma non dovranno fare i conti con il Tottenham, non interessato al ragazzo nonostante i recenti accostamenti.

Forti del sì del giocatore, i giallorossi possono dettare i tempi dell’operazione, pur consapevoli delle difficoltà di una trattativa tutt’altro che in discesa.