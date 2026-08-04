La Roma è forte su Molina: Inter defilata e concorrente soft

Il club giallorosso proverà a chiudere entro oggi per Read, ma non sta ferma a guardare

Il giochino al rialzo attuato negli ultimi giorni potrebbe ritorcersi contro il Feyenoord nelle prossime ore. Dopo aver offerto 28 milioni più il 10% sulla futura rivendita per Read, la Roma non ha intenzione di cedere ai giochini del club olandese, che ha alzato le proprie pretese oltre i 30 milioni, bonus inclusi.

L’ultima proposta giallorossa è la classica “prendere o lasciare”, come dimostra anche l’attivismo di Tony D’Amico sulle piste alternative. Oltre a Ivan Fresneda, valutato 20-25 milioni dallo Sporting, nelle ultime ore si registra anche un ritorno di fiamma per Molina.

In ottimi rapporti con l’Atletico Madrid dai tempi dell’Atalanta, il direttore sportivo giallorosso è tornato alla carica per il calciatore che, secondo Mundo Deportivo, di recente era finito anche nel mirino dell’altra squadra dei Friedkin, l’Everton. In passato, l’ex Udinese è stato proposto anche a Inter e Juventus, ma i nerazzurri hanno altre priorità e i bianconeri hanno preso Celik a destra.

La Roma è fortemente interessata al calciatore, anche perché i madrileni hanno già dato il via libera alla cessione e potrebbero accontentarsi di 15 milioni di euro, in virtù di un contratto in scadenza il 30 giugno del 2027.