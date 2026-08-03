Inter o Roma: l’addio alla Juve diventa una trappola

L’ultimo aggiornamento di Sky Sport apre un incredibile fronte di calciomercato

Entrambe alla ricerca di rinforzi sulle fasce, Inter e Roma stanno monitorando diversi profili in queste settimane, ma la caccia al rinforzo ideale si sta rivelando lunga e complicata, forse più del previsto.

Piero Ausilio e Tony D’Amico, pur avendo individuato gli obiettivi più ambiziosi rispettivamente in Diaby e Nusa, continuano a monitorare diverse piste alternative e una di queste potrebbe portare i due club in rotta di collisione.

Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, nelle ultime ore la società nerazzurra avrebbe effettuato dei sondaggi concreti con l’entourage di Nico Gonzalez. In uscita dalla Juventus, l’argentino in mattinata è stato accostato anche al club capitolino, anche in virtù di un antico interessamento di Gasperini, che lo voleva all’Atalanta.

Valutato 25-28 milioni di euro dalla Juventus, l’ex Fiorentina vorrebbe giocare anche la prossima stagione all’Atletico Madrid, nonostante i colchoneros abbiano deciso di non esercitare il riscatto da 32 milioni di euro.