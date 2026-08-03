Ore decisive per Read, l’alternativa a Nusa è da doppia cifra

La Roma non molla l’attaccante norvegese, ma studia anche un profilo intrigante

Scottato dalle ultime tre telenovele riguardanti il rinnovo di Celik e il corteggiamento a Greenwood e Summerville, Tony D’Amico non ha alcuna intenzione di perdersi in nuove lungaggini mercatare sul fronte Read e Nusa.

Per quanto riguarda l’esterno olandese, la Roma ha migliorato la propria offerta, spingendosi fino a 28-29 milioni di euro tra parte fissa e bonus e, forte dell’accordo con il ragazzo a 2 milioni di euro a stagione, ha chiesto una risposta definitiva tra oggi e domani. Anche l’attaccante norvegese ha già dato il proprio sì ai colori giallorossi, ma se il Lipsia non abbasserà le proprie richieste da 60 a 45 milioni di euro entro pochi giorni, si virerà con forza altrove.

Secondo il Corriere della Sera, uno dei nomi che piace di più come alternativa a Nusa è Jamie Leweling, che offre maggiori garanzie fisiche rispetto a Fofana del Lione, altro obiettivo reale. Convocato anche per la Coppa del Mondo, il 25enne dello Stoccarda può economicamente rientrare nel budget della Roma (45-50 milioni).

Seguito anche in Inghilterra, il nazionale tedesco è reduce da una stagione molto importante, dove in tutte le competizioni è riuscito ad andare in doppia cifra sia come numero di gol (undici), sia come numero di assist (dodici).