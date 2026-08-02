La Roma non molla Nusa e Read: il punto dopo il sì dei giocatori

Tony D’Amico vuole accontentare Gian Piero Gasperini, il punto

Dopo aver sbloccato il calciomercato con due acquisti importanti ma non prioritari nella lista di Gian Piero Gasperini, Tony D’Amico nelle prossime ore vuole accelerare per provare a colmare il prima possibile due lacune importanti nell’attuale rosa della Roma: l’esterno destro in sostituzione di Celik e l’attaccante esterno di sinistra.

Gli obiettivi principali, come è noto, sono Antonio Nusa per l’attacco e Givairo Read per la difesa. Come accaduto già con Greenwood e Summerville, anche tramite alcuni colloqui con Gasp (almeno secondo La Gazzetta e il Messaggero), la Roma ha già strappato il sì dei due calciatori, ma la speranza è questa volta l’epilogo sia diverso.

Sul fronte Read, la distanza tra domanda e offerta non è poi così alto: il club giallorosso è arrivato a 25 milioni di euro, bonus inclusi, gli olandesi partivano da una richiesta da 30 milioni e nelle prossime ore il ds capitolino proverà a trovare un punto d’incontro a metà strada.

Per quanto riguarda Nusa, la distanza è ancora di 10-15 milioni, visto che la Roma non vorrebbe spingersi oltre i 45 milioni a fronte di una richiesta del Lipsia che continua ad attestarsi sui 55-60 milioni.