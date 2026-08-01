Dal Mondiale alla Roma: prezzo dimezzato e bye bye Napoli

Nuove indiscrezioni di calciomercato relative al club giallorosso

Il calciomercato estivo del Napoli deve ancora entrare nel vivo. Il club azzurro ha già bloccato alcuni calciatori, ma la rosa extralarge non consente a Giovanni Manna di chiudere definitivamente operazioni in entrata in assenza di uno sfoltimento dell’attuale parco giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri.

Una situazione d’impasse che potrebbe allettare o favorire le altre big italiane, Roma compresa. Tra obiettivi condivisi e calciatori ammirati nella squadra rivale, i due club hanno spesso avuto destini incrociati nelle ultime settimane.

Per quanto riguarda gli esterni, ad esempio, le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano di un potenziale ritorno di fiamma dei giallorossi per Nahuel Molina, almeno secondo TMW.

Stando al sito specializzato in mercato, l’Atletico Madrid avrebbe deciso di vendere l’esterno argentino e sulle sue tracce oltre ai capitolini ci sarebbero anche lo stesso Napoli e l’Atalanta. Come è noto, negli ultimi giorni sulla destra Tony D’Amico ha lavorato soprattutto su Read e Fresneda, valutati entrambi circa 25 milioni di euro.

Secondo fichajes.net, invece, ne basterebbero solamente 15 per riportare in Italia l’ex calciatore dell’Udinese. Un prezzo che, se confermato, dimezzerebbe la richiesta da 30 milioni di euro dello scorso gennaio.