Non solo Leao in Serie A: offerto in prestito alla Roma

Arrivano conferme importanti sul profilo proposto al club giallorosso

La Roma, ormai lo sanno anche i muri, è alla ricerca di uno o due attaccanti esterni in vista della prossima stagione. Dopo aver visto tramontare le piste Greenwood e Summerville, il club giallorosso, su indicazione di Gian Piero Gasperini, ha individuato in Antonio Nusa il profilo ideale, ma la richiesta da 55 milioni di euro del Lipsia non ha sin qui subito ridimensionamenti.

Una cifra troppo alta, secondo il club capitolino, che continua a far uscire molti nomi anche nel tentativo di nascondere un eventuale Mister X. Da giorni, si parla anche di una possibile suggestione Rafael Leao. Un’opzione difficile ore, viste le richieste economiche di Milan e giocatore, ma che potrebbe diventare più accessibile a fine mercato nel caso in cui il portoghese non dovesse trovare una sistemazione.

L’ex Lille non è l’unico calciatore della Serie A accostato alla Roma in queste settimane. Le ultime indiscrezioni provenienti dall’Olanda confermano, infatti, che Noa Lang è stato proposto ai giallorossi. Desideroso di separarsi dal ragazzo, il Napoli secondo Voetbal International lo ha proposto a diverse squadre in prestito con diritto di riscatto condizionato.

Dalla Capitale non sono arrivate aperture, anche a causa della bocciatura di Gasperini, che cerca profili diversi per rinforzare l’attacco romanista.