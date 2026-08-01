L’Arabia spaventa ancora la Roma: il colpo d’ala è generazionale

Trapelano importanti novità in merito ad un calciatore accostato anche ai giallorossi

Che la Roma sia alla ricerca di (almeno) un attaccante esterno in grado di saltare l’uomo con continuità non è certo un segreto; ad ogni modo, a prescindere dall’evolversi della situazione Endrick, i giallorossi stanno valutando diversi profili per rinforzare l’altra corsia.

Sia pur in modo non molto convinto, nel novero delle ali accostate alla Roma è finito anche Jean-Matteo Bahoya, attaccante 21 enne dell’Eintracht Francoforte reduce da una stagione molto importante che ne ha fatto lievitare in maniera importante la valutazione.

Dai costi non esorbitanti, il nativo di Montfermeil è valutato circa 30 milioni di euro: status quo che, come prevedibile, ha fatto in modo che diversi club bussassero alla porta della compagine di Francoforte per valutare il da farsi.

Tra questi, occhio soprattutto all’Al-Ahli. Secondo quanto riferito da Rudy Galetti, quello saudita sarebbe uno dei club interessati a Bahoya per il quale non è escluso che possa effettuare mosse concrete nei prossimi giorni.

La concorrenza resta comunque molto ampia al punto che difficilmente il bandolo della matassa sarà sciolto in tempi brevi.