Subito a Roma per le visite mediche: cifre e dettagli dell’accordo

Mancava soltanto l’ultimo via libera che è arrivato proprio in questi istanti: sarà nella Capitale nelle prossime ore
Dopo Castro, la Roma si prepara ad accogliere quello che sarà il suo secondo acquisto estivo: dopo aver ottenuto tutti i via libera del caso, Kōnstantinos Koulierakīs volerà domani nella Capitale per sottoporsi alle visite mediche di rito e iniziare ufficialmente la sua avventura in giallorosso.
Al Wolfsburg andranno 16,5 milioni di euro di parte fissa a cui aggiungere 1,5 milioni di bonus con il club tedesco che manterrà anche il 20% sulla futura rivendita.
Caldeggiato fortemente da Gasperini, l’acquisto del difensore greco aggiungerà fisicità e piede ad un reparto che sta assumendo una fisionomia piuttosto precisa.
Di fatto già suggellata nei suoi aspetti essenziali già da giorni, l’operazione non è mai stata in discussione anche per la volontà di Koulierakis che ha subito aperto con convinzione alla destinazione.