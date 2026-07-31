Colpo di scena Leao: “Accordo a un passo”. Cosa cambia per la Roma

L’attaccante portoghese innesca un effetto domino che coinvolge anche i giallorossi: intesa vicinissima
Accostato senza troppa convinzione anche alla Roma – che però per rinforzare l’attacco ha altre priorità – Rafa Leao continua a calamitare non poche indiscrezioni di mercato.
La notizia degli ultimi giorni riguarda l’apertura del numero 10 rossonero alle diverse offerte provenienti dalla Turchia: Fenerbahçe e Galatasaray sono pronti a darsi battaglia in un testa a testa che vede attualmente in leggero vantaggio i giallorossi di Istanbul.
Come riporta Sacha Tavolieri, procedono spediti i colloqui tra Leao e il Galatasaray al punto che le parti sarebbero piuttosto vicine a trovare un’intesa di massima.
Prima di formalizzare la prima offerta ufficiale al Milan, il “Gala” vuole infatti stringere i tempi con l’entourage del ragazzo per bruciare sul tempo la concorrenza e presentarsi dai rossoneri da una posizione di forza.
D’altro canto, gli ultimi aggiornamenti sull’attaccante lusitano non possono non riguardare anche Matias Soulé, inserito dal “Diavolo” in cima alla lista dei desideri.
Benché continuino a ritenere eccessive le pretese della Roma, con i soldi ricavati dall’eventuale partenza di Leao i meneghini potrebbero quantomeno flirtare con le richieste giallorosse che continuano ad attestarsi sui 40 milioni di euro. Staremo a vedere cosa succederà.