Soulé bianconero, messaggio alla Roma: tirano subito i remi in barca

L’argentino è pronto a rappresentare un vero e proprio ago della bilancio: la reazione è stata immediata

Al centro di molte voci di mercato, Matias Soulé continua a far parlare di sé. L’attaccante argentino, valutato dalla Roma non meno di 40 milioni di euro, non è considerato incedibile e a fronte di una proposta giudicata congrua da D’Amico potrebbe fare le valigie.

Al di là dei timidi abboccamenti prima dall’Arabia e poi dalla Premier League, però, per l’ex Juventus non sono state battute molte piste.

Nelle ultime ore hanno ripreso quota le voci riguardanti un interessamento del Milan, ma i rossoneri non hanno intenzione di assecondare le richieste giallorosse anche se si dovesse sbloccare la cessione di Leao.

Dalla Turchia, intanto, trapela un’importante indiscrezione. Secondo quanto riferito da Sporx.com, anche il Besiktas avrebbe bussato alla porta della Roma per cercare di intavolare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Formula che, però, non soddisfa affatto i capitolini, disposti a privarsi di Soulé solo a titolo definitivo; memorizzata questa posizione, il Besiktas avrebbe raffreddato il suo interesse per l’argentino dirottando altrove i propri obiettivi.