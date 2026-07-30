Un altro “bolognese” dopo Castro: i giochi sono già chiusi

Proseguono le mosse di mercato dei giallorossi, tra soffiate top secret e interessanti retroscena

Dopo aver chiuso l’operazione Castro, la Roma si prepara ad affondare il colpo per Kouliekaris, per il quale i contatti proseguono senza soluzione di continuità, e non molla la presa per Abde Ezzalzouli. Nel frattempo, però, fari puntati anche sul centrocampo.

In attesa di conoscere il futuro di Manu Koné – al centro di vivaci indiscrezioni che, però, non hanno ancora portato ad offerte ufficiali – D’Amico si sarebbe mosso per Lewis Ferguson.

Punto di riferimento del nuovo progetto tecnico di Tedesco e del centrocampo della Scozia, il classe ’99 è reduce da una stagione in crescendo che ha contribuito a rimetterlo al centro del mercato.

Come evidenzia Il Resto del Carlino, nei giorni scorsi scorsi il Real Betis è arrivato a mettere sul piatto una proposta da 20 milioni di euro più bonus per il nativo di Hamilton, immediatamente respinta al mittente dai felsinei.

Nei dossier di alcuni club di Premier League, Ferguson piacerebbe e non poco anche ad Atalanta e Roma, che hanno cominciato a studiare il da farsi.

Le mosse dei club sopra citati sono però destinati a risolversi in un nulla di fatto, a meno di colpi di scena: la volontà dell’area tecnica del Bologna – dopo l’addio di Castro e la partenza sempre più probabile di Lucumi – è quella di non perdere un altro pilastro sia sotto il profilo tecnico che su quello caratteriale.

Da capire, però, se il ragazzo entrerà o meno nell’ordine di idee di chiedere un confronto diretto con il club nel quale spingere ad una cessione oppure deciderà di proseguire senza intoppi la sua avventura all’ombra delle Due Torri.