La Roma spinge forte per Abde: tra dubbi e dilemmi, la posizione del ragazzo

Tutti gli aggiornamenti sulla trattativa tra i giallorossi e il club andaluso: lo scenario

Tra i profili circolati con più insistenza nelle ultime ore, quello di Abde Ezzalzouli sta calamitando non pochi consensi in casa Roma. Protagonista di una stagione impreziosita da 15 reti e 13 assist, l’esterno offensivo marocchino è balzato in pole position nella lista dei desideri giallorossi.

Tuttavia, riuscire a trovare la quadra con il Real Betis non sarà affatto facile. Pur disposto ad abbassare le pretese rispetto ai 60 milioni della clausola rescissoria, il club andaluso continua a valutare il suo gioiello non meno di 40-45 milioni di euro.

Dal canto suo, come riferito da Marca, il ragazzo – pur lusingato dall’interesse manifestato dalla Roma – non avrebbe intenzione di puntare i piedi per lasciare il Real Betis, coccolato da un ambiente che l’ha fatto sentire subito protagonista.

In questa situazione di stallo, D’Amico è dunque chiamato a ritoccare al rialzo la sua offerta per riuscire ad avvicinarsi alle richieste degli spagnoli; ora come ora, però, le chances di un’accelerata improvvisa – almeno stando alle ultime dalla Spagna – non sarebbero molto alte.