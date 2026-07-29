Roma allo sprint e sfida al Napoli: svolte a raffica in corsia

Mentre una trattativa viaggia verso la sua definizione, ce n’è un’altra pronta a decollare da un momento all’altro

Stappatosi con la definizione della trattativa Castro, il mercato della Roma è pronto a viaggiare a vele spiegate in una settimana che si preannuncia rovente sotto tutti i punti di vista.

Come informa Filippo Biafora, se da un lato D’Amico sta lavorando con il Real Betis per abbassare le pretese per Abde Ezzalzouli, la Roma e l’Olympiacos sono sempre più vicini a trovare la quadra per Salah Eddine.

A tal proposito la fumata bianca potrebbe essere suggellata sulla base di una valutazione complessiva di 7-8 milioni di euro con le parti che hanno fatto registrare significativi passi in avanti nelle ultime ore.

Nel mentre, un altro nome da monitorare in orbita giallorossa è quello di Alessio Cacciamani, esterno offensivo di proprietà del Torino e nell’ultima stagione in prestito alla Juve Stabia.

Sondato in tempi non sospetti dal Napoli – che però non ha mai affondato con decisione il colpo – il classe 2007 è reduce da una stagione molto importante in quel di Castellammare grazie alla quale ha calamitato su di sé le attenzioni di diversi club, Roma compresa.