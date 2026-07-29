Dalla Spagna, offerta choc della Roma: Abde Ezzalzouli ha deciso

Il club giallorosso è in pole assoluta per l’attaccante marocchino, tutte le cifre
La notizia del forte interessamento della Roma per Abde Ezzalzouli sta catalizzando le attenzioni dei media italiani, ma non solo. In Inghilterra continuano a parlare dell’interessamento di club di Premier, ma il futuro dell’ala marocchina viene seguito con grande attenzione, ovviamente, anche dalla stampa spagnola.
I giornali iberici danno grande credito alle possibilità giallorosse di acquistare il calciatore e c’è chi parla addirittura di una maxi offerta al Betis, praticamente irrinunciabile da parte del club andaluso.
Secondo Sport, la Roma sarebbe passata in pole assoluta, anticipando al club verdiblanco potenziali offerte da 55 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Una cifra che raggiunge in pratica i 60 milioni della clausola rescissoria, ma che, a differenza della stessa, può essere pagata in diverse rate.
In attesa di verificare la bontà di queste previsioni, prendiamo per buono quanto detto dal quotidiano catalano sulla volontà del calciatore, che avrebbe già deciso di restare in Europa, rifiutando ricche offerte dall’Arabia. Spettatore interessato, il Barcellona incasserà il 20% della cifra guadagnata dal Betis.