La Roma si muove per Abde Ezzalzouli: clausola aggirata per la svolta

La scelta di D’Amico per l’attacco e le nuove strategie per accontentare Gasperini: le ultime

Chiusa l’operazione Castro, la Roma sta stringendo i tempi per l’acquisto di quell’esterno offensivo da tempo in cima alla lista delle priorità di D’Amico.

A tal proposito, nelle ultime ore è riemersa con forza la candidatura di Abde Ezzalzouli. La polivalente ala marocchina, impiegabile su entrambe le corsie, era entrato nei dossier giallorossi già l’anno scorso, ma i dialoghi non avevano portato a sbocchi risolutori.

Incassato il doppio no di Garnacho e Summerville, D’Amico è ora tornato a riannodare le fila del discorso sia con il Real Betis che con l’entourage del ragazzo con cui ci sono stati nuovi dialoghi.

Una manifestazione di interesse concreta quella per il classe 2001 nel cui contratto è presente una clausola rescissoria dal valore di 60 milioni di euro: sensibilmente inferiore, però, la richiesta degli andalusi, che si aggira sui 40 milioni.

Passando in rassegna alcuni dettagli statistici, Abde è reduce da una delle sue stagioni più prolifiche, impreziosita da quindici reti e tredici assist.