Addio Roma, Soulé offerto al Milan: la risposta dei rossoneri

Continua a tenere banco il futuro dell’attaccante argentino, gli ultimi aggiornamenti

Il calciomercato in entrata della Roma si è sbloccato con l’arrivo di Santiago Castro, ma per un argentino che arriva, potrebbe essercene un altro che può partire: Matias Soulé. Sin dallo scorso giugno, l’attaccante mancino è finito nella lista dei cedibili di Gian Piero Gasperini, ma i sondaggi da Bundesliga, Premier e Arabia non sono poi sfociati in una trattativa avanzata.

Negli ultimi giorni, tuttavia, l’ex Juventus è stato proposto anche al Milan. “È stato valutato dai rossoneri – le parole di Matteo Moretto sul canale youtube di Fabrizio Romano – è da capire se possa diventare attuale ancora. Il Milan sta cercando quel tipo di calciatore lì, è da capire se ci possa essere il margine per una reale trattativa, ma Soulé è un calciatore apprezzato dal club milanista”.

Valutato 35-40 milioni dal club giallorosso, il 23enne di Mar de la Plata potrebbe diventare una pista concreta nel momento in cui dovesse partire Rafael Leao (trattativa avviata con il Fenerbahçe), a men che dalla Capitale non vogliano provare ad intavolare discorsi che coinvolgano Nkunku o Pulisic, già da tempo sui taccuini romanisti.