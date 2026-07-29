L’assegno bianconero incastra la Roma: 50 milioni di euro

Nuovo ostacolo importante nel calciomercato giallorosso

Non è ancora finita in casa Roma la ricerca degli attaccanti esterni. Per rinforzare la rosa, Gian Piero Gasperini ha chiesto l’arrivo di due ali, ma sin qui i tentativi sono andati tutti a vuoto, con tanto di atroci beffe per Mason Greenwood e Crysencio Summerville. Entro le prossime ore, il club giallorosso si aspetta una risposta definitiva sul fronte Antonio Nusa.

Le alternative nella lista di Tony D’Amico non mancano, ma la volontà di ingaggiare almeno uno dei due esterni offensivi entro il 31 luglio impone tempistiche strette e velocità di reazione, anche per evitare l’inserimento di altri club importanti per i propri obiettivi.

È questo il caso, ad esempio, di Abde Ezzalzouli. Il nome del marocchino è tornato prepotentemente di moda nelle ultime ore, ma la Roma deve fare i conti con le richieste del Betis, che non intende scendere troppo rispetto ai 60 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, e dalla concorrenza.

Oltre ad Aston Villa e PSG, infatti, nelle ultime ore si è fatto sotto in maniera concreta anche il Newcastle. Il club bianconero, secondo Team Talk, sarebbe pronto a presentare un’offerta da 50 milioni al club andaluso.