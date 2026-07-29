L’assegno bianconero incastra la Roma: 50 milioni di euro

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Nuovo ostacolo importante nel calciomercato giallorosso

Non è ancora finita in casa Roma la ricerca degli attaccanti esterni. Per rinforzare la rosa, Gian Piero Gasperini ha chiesto l’arrivo di due ali, ma sin qui i tentativi sono andati tutti a vuoto, con tanto di atroci beffe per Mason Greenwood e Crysencio Summerville. Entro le prossime ore, il club giallorosso si aspetta una risposta definitiva sul fronte Antonio Nusa.

Gasperini, allenatore della Roma
L’assegno bianconero incastra la Roma: 50 milioni di euro (Ansa Foto) – AsRomalive.it

Le alternative nella lista di Tony D’Amico non mancano, ma la volontà di ingaggiare almeno uno dei due esterni offensivi entro il 31 luglio impone tempistiche strette e velocità di reazione, anche per evitare l’inserimento di altri club importanti per i propri obiettivi.

È questo il caso, ad esempio, di Abde Ezzalzouli. Il nome del marocchino è tornato prepotentemente di moda nelle ultime ore, ma la Roma deve fare i conti con le richieste del Betis, che non intende scendere troppo rispetto ai 60 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, e dalla concorrenza.

Oltre ad Aston Villa PSG, infatti, nelle ultime ore si è fatto sotto in maniera concreta anche il Newcastle. Il club bianconero, secondo Team Talk, sarebbe pronto a presentare un’offerta da 50 milioni al club andaluso.