Altra frenata sulla fascia: “Non sarà della Roma”

Un altro obiettivo di calciomercato dei giallorossi può sfumare definitivamente

Rinforzarsi sulle fasce, in attacco e non solo, è ormai da mesi la stranota priorità di calciomercato in casa Roma. In attesa di sferrare l’assalto definitivo agli esterni offensivi, il club giallorosso ha deciso di completare la posizione del centravanti, acquistando Santiago Castro per 35 milioni di euro, bonus inclusi.

Anche se l’obiettivo prioritario resta al momento Antonio Nusa, Tony D’Amico continua a lavorare parallelamente sia sulle alternative al norvegese, sia ai profili monitorati come esterni di centrocampo, dove oltre a sopperire all’addio di Zeki Celik, ci sarà bisogno anche di un ulteriore rinforzo.

Ormai da giorni, arrivano solo conferme sull’interessamento dei giallorossi per Ivan Fresneda. Lo spagnolo viene valutato 20-25 milioni più bonus dalla Sporting Clube de Portugal e le ultime notizie provenienti dalla terra lusitana non sembrano improntate all’ottimismo.

Secondo le informazioni esclusive in possesso di leonino.pt, infatti, il club lusitano avrebbe preso una decisione definitiva sul futuro dell’esterno 21enne. Stando al sito specializzato sulle vicende dei Leoes, lo Sporting ha deciso di non vendere l’ex Valladolid a meno di offerte davvero importanti.

“Ivan Fresneda non sarà un giocatore della Roma e resterà allo Sporting se non dovessero arrivare proposte irrinunciabili”, si legge sul sito. Offerta che molto difficilmente potrà arrivare da Trigoria dove, anzi, si spera di ottenere uno sconto rispetto alle richieste iniziali.