Vendetta Roma e Juve KO: nuovo ribaltone in Serie A

Dopo Castro, il club giallorosso vuole regalare a Gasperini un secondo rinforzo entro fine mese

L’appetito vien mangiando, recita un vecchio adagio che descrive bene le ultime e frenetiche ore di calciomercato in casa Roma. Dopo essersi sbloccato con l’acquisto di Santiago Castro per 35 milioni di euro, bonus inclusi, Tony D’Amico sta tentando di chiudere un altro affare entro il 31 luglio, quando inizierà il ritiro in Galles dei giallorossi.

Detto che Antonio Nusa resta l’obiettivo principale e più ambizioso, il direttore sportivo continua a lavorare anche su piste alternative, per non rischiare di rimanere ancora una volta con il cerino in mano, come accaduto già con Greenwood e Summerville. E per farlo, il club capitolino è pronto ad entrare in rotta di collisione anche con Juventus e Napoli.

Secondo La Repubblica, infatti, ormai da giorni la Roma è tornata a lavorare sotto traccia su un obiettivo di vecchia data: Kerim Alajbegovic. Riuscire ad arrivare al bosniaco significherebbe anche prendersi una vendetta dopo la beffa Celik, visto che di recente anche Frederic Massara è tornato sulle tracce del calciatore.

Nonostante un accordo con il calciatore, i 26 milioni di euro offerti dall’Atalanta non sono bastati a convincere il Bayer Leverkusen che nel frattempo ha aperto altri tavoli di trattativa, compreso quello con il Chelsea, che attualmente resta in pole position.