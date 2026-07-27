Calciomercato Roma, non solo Koné: doppietta United

I Red Devils possono condizionare le mosse di mercato dei giallorossi

Ormai da settimane si parla dell’interessamento del Manchester United per Manu Koné. Nei giorni scorsi, fonti francesi e inglesi hanno anche vaticinato un accordo raggiunto con il calciatore, ma la maxi offerta da 50-60 milioni di euro non è ancora arrivata alla Roma, né tantomeno ha preso piede l’ipotesi di un coinvolgimento di Rashford nella trattativa.

Come scritto in netto anticipo, l’ala inglese è stata proposta ai giallorossi circa un mese fa, ma l’elevato ingaggio percepito dall’ex Barcellona rappresenta sin qui un ostacolo insormontabile. Per quanto riguarda i Red Devils, le ultime indiscrezioni di calciomercato lasciano presagire un altro possibile intreccio con i giallorossi.

Secondo The Sun, infatti, anche lo United starebbe monitorando con attenzione le scelte di mercato di José Mourinho, che nei prossimi giorni deciderà se dare il via libera ad un nuovo trasferimento di Endrick.

Il Real Madrid in caso di partenza non vuole perdere il controllo sul brasiliano e per questo è propenso anche ad una cessione in prestito, formula ipotizzata dai giallorossi in caso di via libera definitivo.