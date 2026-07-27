Nusa alla Roma: arriva la risposta del Lipsia

L’attaccante norvegese è l’obiettivo più ambizioso per le fasce giallorosse

Quella di oggi rischia di diventare una giornata molto impegnativa a livello emotivo per i tifosi giallorossi. Nelle ore in cui Bologna e Roma hanno definito tutti i dettagli dell’accordo per Santiago Castro e Artem Dovbyk, sono arrivati aggiornamenti molto interessanti anche per Antonio Nusa.

Dopo aver visto sfumare Greenwood e Summerville, l’attaccante norvegese era l’ultimo nome davvero pesante segnato nella lista di Gian Piero Gasperini. Nonostante le difficoltà del caso, rappresentate soprattutto dalla richiesta del Lipsia (55-60 milioni di euro) e dalla cessione praticamente chiusa al Real Madrid di Diomandé, Tony D’Amico ha provato a fare all-in per il 21enne, accostato anche alle big inglesi e al Milan.

Secondo Lorenzo Canicchio, infatti, la Roma “ha fatto quel che doveva per provare a portare nella Capitale Antonio Nusa e – si legge su X – soprattutto, regalare a Gasperini l’esterno che voleva. Oggi si avrà la risposta definitiva dal Lipsia. Dopo la definizione dell’affare Castro con il Bologna, potrebbe diventare una giornata indimenticabile per i tifosi romanisti”.

Sono ore decisive, dunque, per capire se il sogno Nusa sarà destinato a rimanere tale (ipotesi più realistica), o se il club giallorosso riuscirà a superare gli ostacoli economici e strategici per andare a dama.