Nusa alla Roma: arriva la risposta del Lipsia

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L’attaccante norvegese è l’obiettivo più ambizioso per le fasce giallorosse

Quella di oggi rischia di diventare una giornata molto impegnativa a livello emotivo per i tifosi giallorossi. Nelle ore in cui Bologna Roma hanno definito tutti i dettagli dell’accordo per Santiago Castro e Artem Dovbyk, sono arrivati aggiornamenti molto interessanti anche per Antonio Nusa.

Antonio Nusa esulta con la Norvegia
Nusa alla Roma: arriva la risposta del Lipsia (Ansa Foto) – asromalive.it

Dopo aver visto sfumare Greenwood Summerville, l’attaccante norvegese era l’ultimo nome davvero pesante segnato nella lista di Gian Piero Gasperini. Nonostante le difficoltà del caso, rappresentate soprattutto dalla richiesta del Lipsia (55-60 milioni di euro) e dalla cessione praticamente chiusa al Real Madrid di Diomandé, Tony D’Amico ha provato a fare all-in per il 21enne, accostato anche alle big inglesi e al Milan.

Secondo Lorenzo Canicchio, infatti, la Roma “ha fatto quel che doveva per provare a portare nella Capitale Antonio Nusa e – si legge su X – soprattutto, regalare a Gasperini l’esterno che voleva. Oggi si avrà la risposta definitiva dal Lipsia. Dopo la definizione dell’affare Castro con il Bologna, potrebbe diventare una giornata indimenticabile per i tifosi romanisti”.

Sono ore decisive, dunque, per capire se il sogno Nusa sarà destinato a rimanere tale (ipotesi più realistica), o se il club giallorosso riuscirà a superare gli ostacoli economici e strategici per andare a dama.