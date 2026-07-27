La Roma ha chiuso per Castro e Dovbyk: cifre e dettagli dell’affare

Dopo una lunga attesa, Gian Piero Gasperini è pronto ad abbracciare il primo rinforzo

Habemus pactum. Dopo un’attesa lunga quasi un mese, la Roma è pronta ad annunciare il suo primo acquisto stagionale: Santiago Castro. Durante il weekend, giallorossi e Bologna hanno lavorato per definire dettagli e cifre anticipati già venerdì sera su X.

Confermato anche il passaggio di Artem Dovbyk alla corte di Domenico Tedesco in prestito, anticipato quando tutti pensavano ad un possibile inserimento come contropartita tecnica per abbassare l’esborso cash. A proposito di soldi, l’affare per El Torito si è chiuso sulla base di 35 milioni di euro, bonus inclusi, più una percentuale sulla futura rivendita.

Il 22enne argentino è atteso nelle prossime ore nella Capitale per svolgere le visite mediche di rito, prima di firmare un contratto quinquennale da circa 2 milioni di euro a stagione più bonus. L’attaccante ucraino, invece, andrà in Emilia con la formula del prestito con diritto di riscatto e una parte d’ingaggio verrà coperto dalla Roma.