La Roma ha chiuso per Castro e Dovbyk: cifre e dettagli dell’affare

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Dopo una lunga attesa, Gian Piero Gasperini è pronto ad abbracciare il primo rinforzo

Habemus pactum. Dopo un’attesa lunga quasi un mese, la Roma è pronta ad annunciare il suo primo acquisto stagionale: Santiago Castro. Durante il weekend, giallorossi e Bologna hanno lavorato per definire dettagli e cifre anticipati già venerdì sera su X.

Santiago Castro, attaccante del Bologna
La Roma ha chiuso per Castro e Dovbyk: cifre e dettagli dell’affare (Ansa Foto) – AsRomalive.it

Confermato anche il passaggio di Artem Dovbyk alla corte di Domenico Tedesco in prestito, anticipato quando tutti pensavano ad un possibile inserimento come contropartita tecnica per abbassare l’esborso cash. A proposito di soldi, l’affare per El Torito si è chiuso sulla base di 35 milioni di euro, bonus inclusi, più una percentuale sulla futura rivendita.

Il 22enne argentino è atteso nelle prossime ore nella Capitale per svolgere le visite mediche di rito, prima di firmare un contratto quinquennale da circa 2 milioni di euro a stagione più bonus. L’attaccante ucraino, invece, andrà in Emilia con la formula del prestito con diritto di riscatto e una parte d’ingaggio verrà coperto dalla Roma.