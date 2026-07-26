Rashford ha accettato: l’intesa spacca in due i tifosi

Una sorpresa dopo l’altra: il futuro dell’inglese resta un rebus tutto da sciogliere

Metabolizzata la decisione del Barcellona di non procedere al suo riscatto nonostante la buona stagione di cui si era reso protagonista in terra catalana, Marcus Rashford non si sta sbottonando sul suo futuro.

Le offerte di certo non mancano ma a frenare i diversi club a cui è stato proposto l’inglese sono le cifre di ingaggio che attualmente legano l’attaccante ai Red Devils.

Gli 8,4 milioni di euro netti a stagione percepiti dal classe ’97 rappresentano infatti un Everest da scalare anche per la Roma, tra i club a cui Rashford è stato proposto nei giorni scorsi.

Ecco perché – benché in un gioco ancora tutto da trovare – le chances di una sua permanenza all’ombra dell’Old Trafford sono in drastica ascesa. Possibilità di cui ha parlato anche Andy Mitten, intervenuto nel corso della diretta YouTube di “United We Stand”.

“Credo che con il passare del tempo stiano aumentando le possibilità che Rashford resti allo United (…)” – ha chiosato Mitten. Il giornalista ha poi aggiunto: “Ritengo che Carrick sia aperto a quest’idea anche se i tifosi sarebbero divisi”. Ai posteri l’ardua sentenza.