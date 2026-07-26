Castro alla Roma, affare al traguardo: ecco cosa manca per chiudere

Manca sempre meno per la quadra definitiva: proseguono i contatti tra i giallorossi e i felsinei
La Roma è ormai ad un passo dalla definizione del suo primo vero colpo estivo. L’importante accelerata impressa nelle ultime ore sul fronte Castro ha messo i giallorossi nelle condizioni di dover sistemare solo gli ultimi dettagli per suggellare un’operazione che ormai viaggia verso la sua naturale conclusione.
Come raccolto da Asromalive.it, l’affare tra Roma e Bologna è stato impostato sui trenta milioni di euro più cinque di bonus: in attesa dell’ultimo via libera dei Friedkin, le parti si terranno in contatto per limare l’ormai irrisoria distanza tra richiesta ed offerta.
Per quanto riguarda Dovbyk, inoltre, si ragiona sul prestito annuale: cercato con insistenza dal Genoa che però non era mai riuscito a trovare la quadra definitiva, per l’ex centravanti del Girona si fa ora credibile l’opzione felsinea con Domenico Tedesco pronto a consegnarli le chiavi dell’attacco.
Operazione #Castro impostata sui 30 milioni di euro più 5 di bonus. Si attende la definizione degli ultimi dettagli tra #Bologna e #Roma e l’ok definitivo dei #Friedkin. Per #Dovbyk si ragiona anche sul prestito annuale@calciomercatoit @asromaliveit1
— daniele trecca (@danieletrecca) July 25, 2026
Nel mentre proseguono i contatti per i nuovi esterni offensivi: Antonio Nusa è il nome in cima alla lista dei desideri di D’Amico ma non sarà affatto facile trovare la quadra vista la richiesta da 55-60 milioni.