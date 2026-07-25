Nuovo affare tra Milan e Roma: cala subito il sipario

Il nuovo incrocio promette inevitabilmente scintille: D’Amico ha già memorizzato il verdetto

Altro giorno, altra corsa per i tanti attaccanti accostati alla Roma. Da Antonio Silva a Tresoldi, passando per Paixao, El Mala, Ezzalzouli, Godts, Shade e Schjelderup: troppi i due di picche ricevuti dai giallorossi, l’ultimo in ordine di tempo proveniente da Milano.

Oltre che dagli abboccamenti – neanche troppo convinti – per Rafa Leao, la giornata odierna è stata caratterizzata anche dalla nuova richiesta di informazioni di cui la Roma si è resa protagonista per Nkunku.

Quello dell’ex attaccante del Chelsea – nome del quale in realtà vi avevamo già parlato – è un profilo che in realtà non è mai completamente uscito dai radar dei capitolini.

A distanza di tempo, ecco che D’Amico è ritornato a farsi vivo per Nkunku: una richiesta di informazioni che, però, come riferito da Filippo Biafora nel corso di Radio Manà Manà Sport, è stata subito rispedita al mittente dai rossoneri.

Il francese – di fatto – è considerato incedibile dai meneghini che potrebbero tornare sui loro solo a fronte di un’offerta davvero irrinunciabile.