Svolta Roma, nuovo attaccante dalla Turchia: “Ecco l’offerta ufficiale”

Dubbi, certezze e volontà di chiudere il cerchio: i giallorossi non possono perdere altro tempo

Chi sarà il prossimo attaccante della Roma? Rebus tutto da sciogliere, la ricerca dei rinforzi espressamente chiesti da Gasperini sta imprimendo una direzione particolare alle mosse dei giallorossi, chiamati a fare di necessità virtù dopo gli ultimi risvolti.

Tra depistaggi e incontri top secret, le sorprese sono inesorabilmente dietro l’angolo. Risulta complicato non derubricare come tale l’ultima indiscrezione che rimbalza dalla Turchia per la quale nei dossier di mercato della Roma sarebbe finito con prepotenza il profilo di Kerem Aktürkoğlu.

A riferirlo sono NTV Spor e Türkiye Gazetesi, secondo cui l’esterno turco sarebbe una richiesta esplicita di Gasperini, pronto a valorizzarne le qualità nel suo scacchiere tattico.

Chiamati a non temporeggiare troppo visto il pressing dall’Arabia Saudita, i capitolini dovrebbero far recapitare al Fenerbahçe una prima offerta ufficiale nei prossimi giorni.

Benché non siano approfonditi i costi dell’eventuale affare, è comunque posta in luce la disponibilità di massima dei gialloblù ad intavolare una trattativa per Aktürkoğlu, considerato una pedina “sacrificabile” grazie a cui finanziare i prossimi colpo.