Due ostacoli per la Juve: la Roma si vendica subito

Torna in auge un nuovo duello di mercato tra bianconeri e giallorossi

Il primo round, quello sul campo, l’aveva vinto la Roma, qualificandosi in Champions League anche a discapito della Juventus, il secondo, quello sul mercato, l’hanno vinto i bianconeri, strappando Zeki Celik ai giallorossi proprio quando tutto sembrava portare al rinnovo con i giallorossi.

E in ossequio al classico “non c’è due senza tre” a breve potrebbe andare in scena un’altra puntata dell’annosa rivalità tra Vecchia Signora e giallorossi, pronti a sfruttare, secondo tuttosport.com tre ostacoli importanti presenti sulla strada di Luciano Spalletti.

Stando alle informazioni in possesso del quotidiano torinese, infatti, il club capitolino non ha ancora mollato del tutto la pista Franck Kessié, soprattutto qualora nei prossimi giorni dovesse materializzarsi la cessione di Manu Koné, seguito da diverse squadre di Premier League, Manchester United in testa.

La Juve, soprattutto grazie agli ottimi rapporti da Frederic Massara e gli agenti del calciatore, resta la squadra in pole position al momento, ma oltre al mancato accordo sulle cifre dell’ingaggio, bonus alla firma e commissioni, il grande ostacolo è rappresentato dall’affollamento in mediana. Prima di affondare il colpo per l’ex Milan, il club bianconero deve riuscire a cedere qualcuno.