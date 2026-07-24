Ala sinistra che passione, si scalda l’asse Milano-Roma | ASRL

Club giallorosso e rossonero tornano ad incrociarsi sulle vie del calciomercato

Ormai lo sanno anche i muri: Gian Piero Gasperini ha un impellente bisogno di attaccanti esterni e la Roma deve provare a chiuderne almeno uno entro la partenza per il ritiro in Galles, programmata tra una settimana. Dopo aver visto sfumare prima Greenwood e poi Summerville, Tony D’Amico ha allacciato i contatti per Antonio Nusa, ma la strada non è sicuramente in discesa.

Il direttore sportivo proverà ad accontentare i desiderata di Gasp, che aveva messo il norvegese sul podio delle sue preferenze nel ruolo, ma sta scandagliando anche alcune soluzioni alternative e valutando i profili proposti da intermediari e agenti.

El Mala, Ezzalzouli, Schade, Schjelderup, Godts e persino Leao sono solamente alcuni dei nomi accostati, più o meno in maniera sensata ai giallorossi. A prescindere dall’attaccante portoghese, c’è da tenere d’occhio i possibili intrecci con il Milan.

E non solo perché tra gennaio e giugno i capitolini hanno chiesto più di un’informazione su Nkunku e Pulisic, ma anche perché di recente i due club sono stati sondati per lo stesso profilo.

Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, alcuni intermediari hanno segnalato a Milan e Roma la possibilità di una cessione di Igor Paixao da parte del Marsiglia.

Un profilo non sconosciuto a Gasperini e D’Amico, che lo hanno seguito anche ai tempi dell’Atalanta, e che i rossoneri potrebbero prendere in considerazione solamente in caso di cessione di Leao o di una delle altre ali presenti in rosa.

Rispetto a molti altri calciatori accostati alla Roma, l’ex Feyenoord ha una valutazione più abbordabile, anche perché il Marsiglia ha bisogno di altre cessioni entro il 31 luglio, nonostante la vendita di Greenwood al Fenerbahçe.