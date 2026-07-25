La Roma morde il freno: 40 milioni per il sogno di Spalletti

La mossa a sorpresa di D’Amico è un segnale forte lanciato alla concorrenza

Alla ricerca di rinforzi in grado di alzare il tasso qualitativo dell’organico da mettere a disposizione di Gasperini, la Roma sta continuando a setacciare il mercato degli esterni offensivi. Nel frattempo, però, occhio anche ai movimenti per la punta di peso.

Con Dovbyk al passo d’addio e per il quale si aspetta solo l’acquirente giusto, il tecnico di Grugliasco vorrebbe un attaccante tecnico, impattante da punto di vista fisico ma capace soprattutto di legare il gioco con il resto della squadra.

Identikit che si sposa molto bene con il profilo di Santiago Castro, non a caso da tempo nei radar di D’Amico (e della Juventus). Da sempre bottega cara, però, il Bologna non è intenzionato a lasciar partire il bomber argentino a meno di offerte da 40 milioni di euro: stando alle parole dell’AD Fenucci, i felsinei non vogliono smobilitare un organico che sta acquisendo una fisionomia piuttosto chiara.

Tuttavia, la Roma c’è e punterà a ritagliarsi interessanti spiragli di manovra: come evidenziato da calciomercato.it, il sondaggio effettuato dai giallorossi nelle ultime ore è il segnale tangibile del gradimento che l’argentino ha calamitato in tutta l’area tecnica del club capitolino. Da capire, però, se e quando D’Amico farà recapitare al Bologna un’offerta concreta.