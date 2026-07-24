Calciomercato Roma, bivio Pellegrini: le condizioni per la firma

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Prosegue la fase di stallo in merito alla definizione della trattativa: tutti i risvolti

Ufficializzati i rinnovi di Dybala, Cristante e Mancini, la Roma non ha ancora sciolto le riserve in merito al dossier Pellegrini. Il centrocampista italiano, a proposito del quale filtrano smentite in merito al ventilato forcing della Juventus, ha da tempo messo i giallorossi in cima alla lista delle sue priorità.

Pellegrini indica i suoi tifosi
Calciomercato Roma, bivio Pellegrini: le condizioni per la firma (Ansa Foto) – AsRomalive.it

L’ex capitano, però, aspetta mosse concrete da parte del club che, dal canto suo, sta prendendo tempo per valutare il da farsi. Secondo Lorenzo Canicchio, nel caso in cui le parti dovessero convolare a nozze, la quadra potrebbe essere trovata sulla base di un biennale con opzione per un’altra stagione da esercitare in modo unilaterale.

Una soluzione – in realtà già adottata nella gestione del contratto di Hermoso – che resta comunque profondamente legata alle condizioni fisiche di Pellegrini che a partire dalla prossima settimana dovrebbe allenarsi con un preparatore privato. Seguiranno aggiornamenti.