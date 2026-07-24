Calciomercato Roma, bivio Pellegrini: le condizioni per la firma

Prosegue la fase di stallo in merito alla definizione della trattativa: tutti i risvolti

Ufficializzati i rinnovi di Dybala, Cristante e Mancini, la Roma non ha ancora sciolto le riserve in merito al dossier Pellegrini. Il centrocampista italiano, a proposito del quale filtrano smentite in merito al ventilato forcing della Juventus, ha da tempo messo i giallorossi in cima alla lista delle sue priorità.

L’ex capitano, però, aspetta mosse concrete da parte del club che, dal canto suo, sta prendendo tempo per valutare il da farsi. Secondo Lorenzo Canicchio, nel caso in cui le parti dovessero convolare a nozze, la quadra potrebbe essere trovata sulla base di un biennale con opzione per un’altra stagione da esercitare in modo unilaterale.

Una soluzione – in realtà già adottata nella gestione del contratto di Hermoso – che resta comunque profondamente legata alle condizioni fisiche di Pellegrini che a partire dalla prossima settimana dovrebbe allenarsi con un preparatore privato. Seguiranno aggiornamenti.