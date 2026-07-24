Kean sblocca la Roma: 20 milioni di euro

L’attaccante della Fiorentina può innescare una nuova fiammella nel mercato giallorosso

Regina del calciomercato con cinque rinforzi già perfezionati, la Fiorentina sarà la prima avversaria della Roma in campionato. Ferma a zero acquisti ad un mese esatto dalla prima giornata di Serie A, la dirigenza giallorossa ha già subito tre frenate importanti sul fronte Greenwood, Celik e Summerville.

Nella speranza che arrivi una reazione immediata in entrata (qui le ultime su Antonio Nusa), il club capitolino deve cambiare rotta anche sul calciomercato in uscita. Tornando ai viola, dopo tanti acquisti, Fabio Paratici sta pensando anche a qualche cessione, con il futuro di Moise Kean che resta il tema più caldo di tutti e che può coinvolgere anche la Roma.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il club viola non si opporrebbe affatto ad una sua partenza in presenza di un’offerta da circa 40 milioni di euro. Nel caso in cui l’ex Juve dovesse realmente lasciare Firenze, potrebbe giovarne anche Tony D’Amico.

Stando alla rosea, uno dei primi obiettivi in attacco dei gigliati resta Artem Dovbyk. Con i soldi dell’eventuale cessione di Kean, i Viola potrebbero pensare anche ad un acquisto a titolo definitivo per circa 20 milioni di euro. E l’ingaggio? Il bomber ucraino percepisce attualmente circa 3,5 milioni di euro, uno in meno rispetto all’attuale stipendio di Kean che però usufruisce del decreto crescita.