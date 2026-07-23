Incubo Premier per la Roma: comunicazione da 40 milioni

La svolta è molto più di un avviso ai naviganti: così i giallorossi incassano un altro colpo

Costretta a ritagliarsi ulteriori occasioni per riuscire a rimodulare l’attacco in modo funzionale allo scacchiere tattico di Gasperini, la Roma ha già voltato pagina dopo il doppio ribaltone Garnacho-Summerville.

In un mosaico ancora tutto da completare che vede attualmente Antonio Nusa in cima alla lista dei desideri, nelle ultime ore è tornata a farsi strada anche la candidatura di Schjelderup.

Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo il mare: sia pur non incedibile, il norvegese del Benfica dovrebbe lasciare il Portogallo solo a fronte di un’offerta da almeno 40 milioni di euro.

O almeno, questa è la valutazione che, secondo quanto riferito da O Jogo, ne fa il club lusitano, forte dei segnali di gradimento espressi dal Tottenham, pronto ad affondare il colpo qualora si palesassero i presupposti giusti.

Per chiudere, ricordiamo come nel contratto di Schjelderup sia presente una clausola rescissoria di 100 milioni di euro e che il ragazzo abbia da tempo sul tavolo una proposta di rinnovo fino al 2031. Il rebus, dunque, potrebbe non essere risolto in tempi brevi.