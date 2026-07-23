Non c’è due senza tre, l’Aston Villa lo vuole al posto di Summerville

Il club di Birmingham condivide almeno tre obiettivi di calciomercato della Roma

Non è stato il temibile Aston Villa, ma l’Al Hilal a mettere i bastoni tra le ruote alla Roma nella trattativa per Summerville. Il club di Birmingham, tuttavia, è sulle tracce di altri due obiettivi giallorossi. Dopo la cessione di Rogers al Chelsea, nella lista della spesa ci sono numerosi attaccanti esterni.

Unai Emery, anche se non su Summerville, ha comunque deciso di vestire i panni del disturbatore e ha messo nel mirino altri due obiettivi giallorossi.

Uno è noto già da giorni e si tratta di Alejandro Garnacho, vicinissimo ai Villans in prestito con obbligo di riscatto a 50 milioni di sterline. L’altro, secondo The Athletic, è Ibrahim Mbaye.

Durante i colloqui per Diego Moreira, Tony D’Amico ha chiesto a Jorge Mendes di verificare la possibilità di prendere il talentino del PSG in prestito con diritto di riscatto.

L’Aston Villa, al contrario, ha la disponibilità economica per versare subito i 30 milioni di euro necessari per l’acquisto a titolo definitivo e vorrebbe sfruttare la corsia preferenziale rappresentata da Mendes, agente anche di Emery.