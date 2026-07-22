Cessione a sorpresa per la Roma? Raggiunge Greenwood in Turchia

Ci sono nuovi aggiornamenti sul calciomercato in uscita della squadra giallorossa

Focalizzate quasi esclusivamente sulla trattativa Summerville, le ultime settimane di calciomercato sono state a dir poco snervanti per la dirigenza e i tifosi della Roma, che avevano già dovuto metabolizzare la firma di Zeki Celik con la Juventus.

Sulla telenovela riguardante il calciatore olandese, vi abbiamo dato tutti i retroscena in altra sede, ma non di solo attaccanti vive il mercato giallorosso. Da tenere d’occhio, infatti, c’è anche il nodo delle cessioni, e non solo la situazione riguardante Manu Koné.

Nelle scorse ore, ad esempio, si è parlato di un interessamento della Fiorentina per Matias Soulé, ma le ultime indiscrezioni di mercato fanno tornare in auge anche lo spauracchio Fenerbhaçe dopo lo sgarbo Greenwood.

Secondo Transferfeed, infatti, il club turco ha deciso di liberarsi dell’elevato ingaggio di Ngolo Kanté e ha messo nel mirino Neil El Aynaoui.

Reduce da un ottimo Mondiale con la maglia del Marocco, il numero 8 giallorosso in passato è stato accostato anche alle big spagnole e a diverse squadre inglesi e la sua valutazione di mercato è nettamente superiore rispetto ai 25 milioni spesi dalla Roma la scorsa estate.